В центре Киева прорыв магистрали оставил без тепла 13 объектов

Из-за аварии без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение, 1 школа и 5 ведомственных объектов.

В центре Киева по улице Петлюры, 12, возле Ботанического сада, произошел прорыв теплосети, который повлиял на смену маршрута транспорта и образовал глубокую яму.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Произошел порыв тепловой магистрали диаметром 450 мм, в результате чего без отопления остались 6 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 1 школа и 5 ведомственных объектов.

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К аварийным работам привлечены три аварийные бригады Киевэнерго, сообщили в ГСЧС.

Из-за аварии внесены изменения в маршрут автобуса №114 (ул. Милославская - Железнодородный вокзал).

Напомним, 2 марта в Оболонском районе Киева прорвало трубу и затопило дорогу во дворе. Ранее 22 февраля в центре Харькова на тепловой магистрали произошла авария - без тепла и горячей воды остались жилые дома, детские сады, школы и медицинские учреждения.