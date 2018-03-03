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В центре Киева прорыв магистрали оставил без тепла 13 объектов

Комментариев: 2
Из-за аварии без теплоснабжения остались 6 многоэтажных домов, 1 лечебное учреждение, 1 школа и 5 ведомственных объектов.
На дороге образовалась глубокая яма
На дороге образовалась глубокая яма
kiev.informator.ua

В центре Киева по улице Петлюры, 12, возле Ботанического сада, произошел прорыв теплосети, который повлиял на смену маршрута транспорта и образовал глубокую яму.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Произошел порыв тепловой магистрали диаметром 450 мм, в результате чего без отопления остались 6 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 1 школа и 5 ведомственных объектов.

kiev.informator.ua
kiev.informator.ua

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К аварийным работам привлечены три аварийные бригады Киевэнерго, сообщили в ГСЧС.

Из-за аварии внесены изменения в маршрут автобуса №114 (ул. Милославская - Железнодородный вокзал).

Напомним, 2 марта в Оболонском районе Киева прорвало трубу и затопило дорогу во дворе. Ранее 22 февраля в центре Харькова на тепловой магистрали произошла авария - без тепла и горячей воды остались жилые дома, детские сады, школы и медицинские учреждения.

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Теги: КГГА, теплосеть, транспорт, авария, Киевэнерго
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Комментариев (2)
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FallAwey    03.03.2018, 12:16
Оценка:  0
FallAwey
Прикрути? =)
DISAINERDUSH    03.03.2018, 12:12
Оценка:  0
DISAINERDUSH
как вовремя...
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