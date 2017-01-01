В Киеве из-за непогоды изменили расписание транспорта
В Киеве в субботу, 3 марта, временно применили оперативное положение №2, которое касается расписания курсирования общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Согласно документу, расписание всех маршрутов общественного транспорта изменится и будет нестабильным.
Вследствие активного циклона в Киеве 3 марта ожидают снежные заносы на 10-17 сантиметров высотой.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, что составит 2 (желтый) уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, усложнение работы электрических сетей и коммунального хозяйства", - сообщили в КГГА.
Также отмечается, что с 7:42 на ул. Грушевского возле Верховной Рады пикетчиками заблокировано движение транспорта: работа автобусов маршрутов №62 и 24 организована до ст. м. Арсенальная и стадиона Динамо.
Движение автобусов №258 ст. м. Лесная - Северное кладбище временно отменено.
Также в администрации сообщили, что с 6:25 на ул. Симона Петлюры, 12 в направлении железнодорожного вокзала из-за прорыва теплосети ПАО Киевэнерго временно внесены изменения в маршрут автобуса №114.
Напомним, в Киев 3 марта ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта.
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