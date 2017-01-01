Штурм палаточного городка у Рады попал на видео

Митингующие оказали силовое сопротивление. В ход шла брусчатка, взрывные пакеты и заостренные палки. Но силовикам удалось завершить освобождение территории.

Появилось видео, как силовики в субботу, 3 марта, зачищали палаточный городок под Верховной Радой. Соответствующий ролик опубликовал Іnsider.

Так, зачистка началась в 7:15 утра. Митингующие оказали силовое сопротивление. В ход шла брусчатка, взрывные пакеты и заостренные палки. Но за полчаса силовики завершили освобождение территории.

Как сообщает СМИ со ссылкой на начальника столичной полиции Андрея Крищенко, правоохранители зашли на территорию городка согласно постановлению суда о проведении следственных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стычек под Радой пострадали пять человек - два активиста и трое полицейских. В итоге палаточный городок был ликвидирован.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet