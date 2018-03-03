Под Киевом на заборе фабрики обнаружили повешенных кошек
Под Киевом на бетонном заборе одной из площадок птицефабрики Гавриловские курчата обнаружили тела мертвых кошек, которые запутались в самодельных петлях-ловушках.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
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Скорее всего коты запутались в петлях из металлического троса, когда пытались выбраться из ловушки.
“На заборе разложены и закреплены эти петли. Нашли их штук 5“ - сообщила волонтер Ольга Ким.
Предположительно, таким образом сотрудники птицефабрики охраняют санитарную зону от кошек.
Напомним, 8 февраля в России мировой суд Ленинского района города Владимира вынес приговор местному жителю, жестоко избившему кошку. Ранее в декабре 2017 года в Киеве, в доме на Полярной 13, с помощью перфоратора спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте.
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Или когда в подвалах дератизация, вы защищаете крыс?
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