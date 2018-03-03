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Под Киевом на заборе фабрики обнаружили повешенных кошек

Комментариев: 16
Тела кошек висели на заборе птицефабрики в петлях-ловушках из металлического троса.
На заборе фабрики нашли множество ловушек
На заборе фабрики нашли множество ловушек
facebook.com/dtp.kiev.ua

Под Киевом на бетонном заборе одной из площадок птицефабрики Гавриловские курчата обнаружили тела мертвых кошек, которые запутались в самодельных петлях-ловушках.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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Скорее всего коты запутались в петлях из металлического троса, когда пытались выбраться из ловушки. 

“На заборе разложены и закреплены эти петли. Нашли их штук 5“ - сообщила волонтер Ольга Ким.

Предположительно, таким образом сотрудники птицефабрики охраняют санитарную зону от кошек.

Напомним, 8 февраля в России мировой суд Ленинского района города Владимира вынес приговор местному жителю, жестоко избившему кошку. Ранее в декабре 2017 года в Киеве, в доме на Полярной 13, с помощью перфоратора спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте.

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Теги: кошки, ловушки, птицефабрика, Гавриловские курчата
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Комментариев (16)
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сизиф    03.03.2018, 22:48
Оценка:  +6
сизиф
Видела сюжет,как контора под назв. "Киевская ряба" устроила просто экологическую катастрофу,отравляя жизнь местным жителям и природе. Вот кого нужно подвешивать на заборах! А кошек обижать нельзя--будет обидчикам горе!Они дождутся...
Alex_Shadow    03.03.2018, 22:16
Оценка:  -17
Alex_Shadow
Это не жертвы живодеров, это коты, которые лезли к цыплятам и запутались в силках.
Скажите, а при дезинфекции в подъездах вы выступаете за права тараканов?
Или когда в подвалах дератизация, вы защищаете крыс?
VikaGraum    03.03.2018, 22:36
Оценка:  +12
VikaGraum
Скажем так: Голландия хоть и маленькая по площади страна, но в ней много чего есть. В том числе и птицефермы с цыплятами. Строение фермы таково, что никакая кошка к цыплятам не доберется. И не нужны ни силки, ни капканы.
Почему бы не съездить, посмотреть, как это сделано, и не сделать так же у себя
сизиф    03.03.2018, 22:42
Оценка:  +5
сизиф
Молодец Вика!
Бен_Ган    03.03.2018, 22:52
Оценка:  -5
Бен_Ган
Так поедьте и сделайте, а пока у вас выбор межу котами и в лучшем случае поносом с температурой
VikaGraum    03.03.2018, 23:27
Оценка:  0
VikaGraum
Бен_Ган,
так я и так там и живу, мне никуда ехать не надо.
Бен_Ган    03.03.2018, 23:53
Оценка:  0
Бен_Ган
VikaGraum, ок мы почти соседи, суть от этого не меняется, я просто перефразирую: у "них" есть выбор между котами и собственным здоровьем, и я бы на их месте выбирал не котов. А если хотите спасти котов, приезжайте и сделайте как у "вас" в Голландии
SEMPENTY    03.03.2018, 22:12
Оценка:  +11
SEMPENTY
Если в стране есть какие то правоохранительные органы то это должно быть расследовано по полной программе а виновные должны мотать срок.
Derrus    03.03.2018, 22:10
Оценка:  +18
Derrus
Почему я родился в таком государстве, с такими тупыми и уродливыми людьми....
Крупеничка    03.03.2018, 22:06
Оценка:  +15
Крупеничка
Уроды! К стати центральный офис этой конторы находится в Киеве на Пожарского 3, может пора?
сизиф    03.03.2018, 22:44
Оценка:  +6
сизиф
Какие паскуды!Хорошо бы проучить негодяев.
Izvestnaya    03.03.2018, 19:12
Оценка:  +20
Izvestnaya
выродку-руководителю, который несет ответственность за происходящее, дать от 5 до 8 лет по 299 ККУ. + найти прямых исполнителей, ибо это -- навмисне дияння групи осиб.
Izvestnaya    03.03.2018, 19:09
Оценка:  +17
Izvestnaya
привлечь к ответственности руководителя фабрики. Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
1. Жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одн
Izvestnaya    03.03.2018, 19:10
Оценка:  +17
Izvestnaya
дна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
Izvestnaya    03.03.2018, 19:10
Оценка:  +17
Izvestnaya
вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
Хюндай    03.03.2018, 17:44
Оценка:  +24
Хюндай
Желаю той же участи деятелю который это сотворил и отрыва колокольчиков на растяжке.
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