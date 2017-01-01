Киевлян предупредили о падении снега и сосулек с крыш

Из-за температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки. Жителей столицы просят быть осторожными и внимательными.

Жителей Киева предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш depositphotos.com

В Киеве в воскресенье, 4 марта, из-за температурных перепадов ожидается опасность падения сосулек с крыш. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Вследствие температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и на больших деревьях образуются ледяные сосульки. Поэтому особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов - возможно падение снега, льда и сосулек", - говорится в сообщении.

Прохожих просят быть внимательными во время прогулок в парках, поскольку на деревьях образуется значительный снежный покров, а владельцам автомобилей советуют не парковать машины возле домов.

Ранее сообщалось, что в стране 3 и 4 марта ожидаются сильные снегопады, а также дожди.

Напомним,ранее синоптик сообщила, что лютые морозы охватят всю Украину и лишь 3 марта начнут ослабевать.