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Улицу Киева залило водой

Комментариев: 1
В Шевченковском районе столицы Украины прорвало трубу. Вода заливает улицу. А из-за фонтана, который возник на проезжей части, образовалась пробка.

В Шевченковском районе Киева на улице Ольжича произошел прорыв трубы. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает Страна.

Отмечается, что в результате ЧП вода заливает улицу. Из-за фонтана, который возник на проезжей части, образовалась пробка.

Позже на место происшествия приехала полиция и перекрыла одну полосу движения. Регулировщик заворачивает транспорт с улицы Телиги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева прорвало трубу тепловой магистрали. В результате без теплоснабжения остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение, одна школа и пять ведомственных объектов.

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Теги: Киев, видео, вода, прорыв трубы, труба, Шевченковский район, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    03.03.2018, 22:01
Оценка:  0
SEMPENTY
Это ее переименовать забыли.
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