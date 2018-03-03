Улицу Киева залило водой
В Шевченковском районе столицы Украины прорвало трубу. Вода заливает улицу. А из-за фонтана, который возник на проезжей части, образовалась пробка.
В Шевченковском районе Киева на улице Ольжича произошел прорыв трубы. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает Страна.
Отмечается, что в результате ЧП вода заливает улицу. Из-за фонтана, который возник на проезжей части, образовалась пробка.
Позже на место происшествия приехала полиция и перекрыла одну полосу движения. Регулировщик заворачивает транспорт с улицы Телиги.
Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева прорвало трубу тепловой магистрали. В результате без теплоснабжения остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение, одна школа и пять ведомственных объектов.
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