В Киеве автомобиль провалился под асфальт

Инцидент произошел в месте прорыва трубы в Шевченковском районе. В образовавшуюся дыру в асфальте провалилась передняя половина автомобиля.

В Киеве в субботу, 3 марта, автомобиль провалился под асфальт в месте прорыва трубы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Как видно на фото, в образовавшуюся в асфальте дыру ушла половина автомобиля.

Как сообщалось, на улице Ольжича произошел прорыв трубы. В результате ЧП вода начала заливать улицу. Из-за фонтана, который возник на проезжей части, образовалась пробка.

Позже на место происшествия приехала полиция и перекрыла одну полосу движения.

Последствия прорыва трубы продолжают ликвидировать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева прорвало трубу тепловой магистрали. В результате без теплоснабжения остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение, одна школа и пять ведомственных объектов.

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