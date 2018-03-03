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В Киеве автомобиль провалился под асфальт

Комментариев: 1
Инцидент произошел в месте прорыва трубы в Шевченковском районе. В образовавшуюся дыру в асфальте провалилась передняя половина автомобиля.
Машина провалилась под асфальт
Машина провалилась под асфальт
facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве в субботу, 3 марта, автомобиль провалился под асфальт в месте прорыва трубы. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Как видно на фото, в образовавшуюся в асфальте дыру ушла половина автомобиля.

Как сообщалось, на улице Ольжича произошел прорыв трубы. В результате ЧП вода начала заливать улицу. Из-за фонтана, который возник на проезжей части, образовалась пробка.

Позже на место происшествия приехала полиция и перекрыла одну полосу движения.

Последствия прорыва трубы продолжают ликвидировать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева прорвало трубу тепловой магистрали. В результате без теплоснабжения остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение, одна школа и пять ведомственных объектов.

 

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Теги: Киев, ДТП, фото, прорыв трубы, асфальт, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    03.03.2018, 22:00
Оценка:  0
SEMPENTY
А под КМДА никто провалиться не хочет?
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