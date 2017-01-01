В Киеве драка закончилась стрельбой
В Киеве на бульваре Вернадского в результате столкновения между мужчинами один из них получил ранение в бедро. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Правоохранители выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет и ранил мужчину в ногу", - говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя. Открыто уголовное производство.
Напомним, ранее в поселке Солоницевка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по приехавший на вызов медикам.
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