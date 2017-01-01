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В Киеве драка закончилась стрельбой

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Между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку. Вскоре один из них достал пистолет и ранил другого в ногу. По факту происшествия открыто уголовное производство.
Житель Киева получил ранение в бедро
Житель Киева получил ранение в бедро
Корреспондент.net

В Киеве на бульваре Вернадского в результате столкновения между мужчинами один из них получил ранение в бедро. Об этом в субботу, 3 марта, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос драку: правонарушитель достал пистолет и ранил мужчину в ногу", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Оперативники начали комплекс розыскных мероприятий для задержания правонарушителя. Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в поселке Солоницевка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по приехавший на вызов медикам.

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Теги: Киев, Больница, стрельба, полиция, драка, ранение
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Источник: korrespondent.net

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