На месте палаточного городка возобновили движение транспорта

Возле Верховной Рады расчистили остатки демонтированного палаточного городка. К вечеру субботы движение для частного и общественного транспорта открыто.

В центре Киева, где долгое время находился палаточный городок представителей Руха новых сил, в субботу, 3 марта, восстановили движение транспорта. Об этом передает Еспресо.TV.

Отмечается, что движение по участку улицы Грушевского возле Верховной Рады уже открыто для частного и общественного автомобильного транспорта.

Еще днем улица Грушевского была перекрыта пикетчиками.

Напомним, под Верховной Радой утром 3 марта правоохранители зашли в палаточный городок, протестующие начали оказывать сопротивление, есть пострадавшие.

В итоге спецназ разгромил палаточный городок.

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