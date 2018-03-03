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На месте палаточного городка возобновили движение транспорта

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Возле Верховной Рады расчистили остатки демонтированного палаточного городка. К вечеру субботы движение для частного и общественного транспорта открыто.
Двжение в центре Киева открыто
Двжение в центре Киева открыто
twitter.com/NPU_GOV_UA

В центре Киева, где долгое время находился палаточный городок представителей Руха новых сил, в субботу, 3 марта, восстановили движение транспорта. Об этом передает Еспресо.TV.

Отмечается, что движение по участку улицы Грушевского возле Верховной Рады уже открыто для частного и общественного автомобильного транспорта.

Еще днем улица Грушевского была перекрыта пикетчиками.

Напомним, под Верховной Радой утром 3 марта правоохранители зашли в палаточный городок, протестующие начали оказывать сопротивление, есть пострадавшие.

В итоге спецназ разгромил палаточный городок.

 

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Теги: Киев, протесты, Рада, палаточный городок, траспорт
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Источник: korrespondent.net

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