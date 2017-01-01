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Киевлян просят воздержаться от поездок на авто

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Служба автомобильных дорог в Киевской области просит жителей столицы по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния.
Жителей столицы просят воздержаться от поездок на авто
Жителей столицы просят воздержаться от поездок на авто
golos.ua

Служба автомобильных дорог в Киевской области просит по возможности воздерживаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния на время ухудшения погодных условий, сообщает пресс-центр ведомства в воскресенье, 4 марта.

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения! По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", - подчеркивается в сообщении.

"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечено. По состоянию на 23:00 подрядными организациями на расчистке дорог области было задействовано 90 единиц спецтехники, дежурили - 70 механизмов", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее городская власть Киева обратилась к Минобороны и МВД с просьбой направить личный состав на уборку улиц города.

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Теги: автомобили, Киев, водитель, Киевавтодор
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Источник: korrespondent.net

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