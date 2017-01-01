Киевлян просят воздержаться от поездок на авто

Служба автомобильных дорог в Киевской области просит жителей столицы по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния.

Жителей столицы просят воздержаться от поездок на авто golos.ua

Служба автомобильных дорог в Киевской области просит по возможности воздерживаться от поездок собственным транспортом на дальние расстояния на время ухудшения погодных условий, сообщает пресс-центр ведомства в воскресенье, 4 марта.

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте Правила дорожного движения! По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния", - подчеркивается в сообщении.

"Проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Киевской области обеспечено. По состоянию на 23:00 подрядными организациями на расчистке дорог области было задействовано 90 единиц спецтехники, дежурили - 70 механизмов", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее городская власть Киева обратилась к Минобороны и МВД с просьбой направить личный состав на уборку улиц города.