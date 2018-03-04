Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве в подземном паркинге сгорели пять автомобилей

Комментариев: 0
Пожар произошел на Осокорках.
В Киеве в подземном паркинге сгорели пять автомобилей
© facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото 1/8
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
  • Пожар в подземном паркинге
В Киеве в подземном паркинге сгорели пять автомобилей
Пожар в подземном паркинге
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В Одессе ночью сгорел Lexus RX депутата от БПП

Ночью 3 марта в одном из столичных паркингов произошел пожар, в результате которого повреждения получили около 5 автомобилей.

Как сообщает Информатор, возгорание возникло примерно в 22:00, на улице Чавдар, 13. Точная площадь повреждений пока неизвестна, как и причина пожара - официальных комментариев от ГСЧС еще не было.

По предварительной информации никто не пострадал. На месте работали пожарные, было очень много дыма.

Напомним, в январе в подземном паркинге на улице Кадетский гай сгорел Мерседес. Владелец авто уверен, что это был поджог.

Поделись:
Теги: пожар, Киев, автомобили, паркинг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь