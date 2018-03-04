В Киеве в подземном паркинге сгорели пять автомобилей
Пожар произошел на Осокорках.
В Киеве в подземном паркинге сгорели пять автомобилей
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В Киеве в подземном паркинге сгорели пять автомобилей
Пожар в подземном паркинге
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Ночью 3 марта в одном из столичных паркингов произошел пожар, в результате которого повреждения получили около 5 автомобилей.
Как сообщает Информатор, возгорание возникло примерно в 22:00, на улице Чавдар, 13. Точная площадь повреждений пока неизвестна, как и причина пожара - официальных комментариев от ГСЧС еще не было.
По предварительной информации никто не пострадал. На месте работали пожарные, было очень много дыма.
Напомним, в январе в подземном паркинге на улице Кадетский гай сгорел Мерседес. Владелец авто уверен, что это был поджог.