Скульптурная композиция была установлена в 1971 году на фасаде дома, где жила поэтесса и ее семья, а с 1960 года начал функционировать музей.

В Киеве ночью 3 марта был украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который более 40 лет находился на фасаде мемориального дома по улице Саксаганского, 97. Об этом в воскресенье, 4 марта, сообщается на странице Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.



"Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось. Бюст писательницы и памятная доска составляют единую композицию и выполнены из бронзы", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея также напомнили, что скульптурная композиция была установлена в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

Отмечается, что на фасаде мемориального дома остались куски арматуры и отверстия, где находились крепления, которые держали тяжелую конструкцию много лет. По мнению деятелей культуры, бюст снимали профессионалы, так как нет никаких дополнительных повреждений.

По факту инцидента открыто уголовное дело.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки

Ранее на Байковом кладбище в столице вандалы осквернили могилу Леси Украины, украв с памятника бронзовые гирлянды.

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