Возле Киева в частном хозяйстве выращивали элитную коноплю

Из-за нарко-фермеров местным жителям стало не хватать воды в колодцах - они пожаловались в полицию.

Стены дома были в алюминиевой фольге: вытяжка, вентилятор, капельная система полива facebook.com/ГУ НП в Киевской области

В селе Комаровка Макаровского района Киевской области правоохранители разоблачили целую ферму по выращиванию элитных сортов конопли.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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“Макаровская полиция получила информацию от жителей села Комаровка. Недовольные жители рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей“, - рассказали в полиции.

Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян купили в селе старый дом. Там никто не проживал постоянно, но приезжали хозяева каждые три дня. Каждый раз после их приездов люди испытывали недостаток питьевой воды.

Полиция начала наблюдать за двумя жителями столицы.

facebook.com/ГУ НП в Киевской области

facebook.com/ГУ НП в Киевской области

“Во время санкционированного обыска неприметной избушки полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов получали незаконный урожай из достаточно дорогого семени, происхождение которого устанавливается. Внутри все было настроено на непрерывный процесс выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива.

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Посевы и оборудование правоохранители изъяли. Возбуждено уголовное производство по ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его подельника - по месту жительства в столичной квартире. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 февраля в Киевской области у двух мужчин изъяли 500 кустов марихуаны, которую они сами выращивали в лабораторных условиях.