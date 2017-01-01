В киевском супермаркете мужчина упал со ступенек и сломал таз

Мужчина не мог подняться, он плакал от боли.

В Киеве в воскресенье, 4 марта, в супермаркете Велика Кишеня на улице Лятошинского произошел несчастный случай.

Об этом пишет dtp.kiev.ua в своем Facebook.

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Мужчина поскользнулся и упал на ступеньках, спускаясь со второго этажа. Он госпитализирован с подозрением на перелом таза.

Очевидцы говорили, что пострадавший плакал от боли и не мог встать на ноги.

“Хотим отметить, что охрана супермаркета пыталась запретить съемке. Хотели вырвать телефон из рук нашего корреспондента“, - отметил автор публикации.

Пострадавшего госпитализировали facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, в январе стало известно, что в Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель.