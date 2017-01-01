В киевском супермаркете мужчина упал со ступенек и сломал таз
Мужчина не мог подняться, он плакал от боли.
В Киеве в воскресенье, 4 марта, в супермаркете Велика Кишеня на улице Лятошинского произошел несчастный случай.
Об этом пишет dtp.kiev.ua в своем Facebook.
Читай также: Травма ребенка в аквапарке: совладелец Dream Town дал свой комментарий
Мужчина поскользнулся и упал на ступеньках, спускаясь со второго этажа. Он госпитализирован с подозрением на перелом таза.
Очевидцы говорили, что пострадавший плакал от боли и не мог встать на ноги.
“Хотим отметить, что охрана супермаркета пыталась запретить съемке. Хотели вырвать телефон из рук нашего корреспондента“, - отметил автор публикации.
Напомним, в январе стало известно, что в Киеве погиб годовалый ребенок, на которого упала мебель.