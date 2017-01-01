В Киеве квартиру известного писателя залило горячей водой

Писатель Андрей Курков вместе с соседями несколько часов дожидался сантехника, чтобы тот перекрыл текущую с потолка горячую воду. Однако, пришедший через пару часов сантехник, отказался лезть на чердак.

В Киеве в понедельник, 5 марта, без отопления остался многоэтажный дом, в котором живет известный писатель Андрей Курков, сообщает ТСН.

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Над квартирой писателя прорвало трубу и несколько часов жители не могли достучаться до коммунальщиков, чтобы остановить потоп.

Отмечается, что спас ситуацию сосед, который в одиночку пробрался в бойлерную и перекрыл отопление.

“Веселое утро. Где-то в 10 утра начала сначала капать горячая вода, а потом полилось как из ведра. И мы начали все сносить. Не успевали“, - рассказывает писатель.

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“Люстра упала. То есть, все классически - можно снимать фильм-катастрофу. Хорошо, что под ней никто не стоял“, - говорит писатель.

Через несколько часов после звонка сантехник все-таки пришел, но сказал, что на чердак не полезет, так как у него давление. Сосед Алексей Иванович самостоятельно перекрыл поток воды. И выдвинул свою версию причины аварии.

kiev.informator.ua

“Не было отопления, но воду не спустили, а потом дали тепло. А трубы на чердаке позамерзали, и это тепло эти трубы порвало. То есть разорвал лед, и теперь что хотите, то и делайте“, - говорит Алексей Иванович.

Во время визита журналистов Куркову перезвонили из КГГА и пообещали помочь с ремонтом. Перед выходом сюжета в эфир жители печально известного дома сообщили, что к ним действительно приходили сантехники ЖЭКа. Сказали – посчитают, сколько будет стоить ремонт трубы, и поменяют ее. За счет самих жильцов.