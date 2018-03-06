В больнице Киева мужчина украл у спящей пациентки телефон

Воспользовавшись тем, что больные спят, злоумышленник зашел в палату и забрал с тумбочки мобильный.

В Киеве полиция Облонского управления задержала мужчину, который в больнице украл телефон у спящей в палате стационара женщины.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Как сообщает полиция, мужчина зашел в медицинское учреждение, чтобы получить необходимую помощь. Затем он поднялся на третий этаж больницы, где находился стационар. Воспользовавшись тем, что больные спят, злоумышленник зашел в палату и забрал с тумбочки мобильный.

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Мужчину в краже уличила одна из пациенток, которая заметила, как из палаты вышел неизвестный. Она сообщила медсестре о краже, и охрана медучреждения поймала вора на выходе из больницы.

Во время обыска у мужчины был обнаружен украденный телефон. Злоумышленником оказался 48-летний уроженец Одесской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за подобные преступления.

Мужчина сознался в краже kyiv.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта полиция Киева задержала мужчину, который на проспекте Лобановского повредил пять автомобилей и украл видеорегистратор. Ранее в Киеве полицейские задержали иностранцев, которые с ножом отобрали у прохожего 20 гривен.