В больнице Киева мужчина украл у спящей пациентки телефон
В Киеве полиция Облонского управления задержала мужчину, который в больнице украл телефон у спящей в палате стационара женщины.
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
Как сообщает полиция, мужчина зашел в медицинское учреждение, чтобы получить необходимую помощь. Затем он поднялся на третий этаж больницы, где находился стационар. Воспользовавшись тем, что больные спят, злоумышленник зашел в палату и забрал с тумбочки мобильный.
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Мужчину в краже уличила одна из пациенток, которая заметила, как из палаты вышел неизвестный. Она сообщила медсестре о краже, и охрана медучреждения поймала вора на выходе из больницы.
Во время обыска у мужчины был обнаружен украденный телефон. Злоумышленником оказался 48-летний уроженец Одесской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за подобные преступления.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 1 марта полиция Киева задержала мужчину, который на проспекте Лобановского повредил пять автомобилей и украл видеорегистратор. Ранее в Киеве полицейские задержали иностранцев, которые с ножом отобрали у прохожего 20 гривен.