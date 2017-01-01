В Киеве при получении 160 тыс. грн взятки задержан чиновник
В столице силовики задержали за взяточничество должностных лиц двух государственных учреждений - Киевский экспертно-технический центр Гоструда и Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 6 марта.
Согласно сообщению, за 160 тысяч гривен руководитель отдела центра Гоструда пообещал посодействовать в изготовлении и утверждении технической и проектной документации для размещения АЗГС на территории Киевской области.
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В этот же день правоохранители задержали еще двух взяточников. Руководитель одного из управлений Госпродпотребслужбы и заместитель начальника отдела территориального подразделения в городе Киеве за тысячу долларов также пообещали помочь с выдачей документов, в частности на размещение наружной рекламы. Оба были задержаны на горячем во время получения 187 тысяч гривен.
Ранее в Киевской области на взятке в 1,3 млн гривен был задержан глава Полесской районной государственной администрации и его заместитель.
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