Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве при получении 160 тыс. грн взятки задержан чиновник

Комментариев: 0
На взятке погорели чиновники Киевского экспертно-технического центра Гоструда и столичного управления Госпродпотребслужбы. Мужчин задержали на "горячем" во время получения денег.
Чиновника задержали во время получения денег
Чиновника задержали во время получения денег
Пресс-служба Нацполиции Украины

В столице силовики задержали за взяточничество должностных лиц двух государственных учреждений - Киевский экспертно-технический центр Гоструда и Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 6 марта.

Согласно сообщению, за 160 тысяч гривен руководитель отдела центра Гоструда  пообещал посодействовать в изготовлении и утверждении технической и проектной документации для размещения АЗГС на территории Киевской области.

В этот же день правоохранители задержали еще двух взяточников. Руководитель одного из управлений Госпродпотребслужбы и заместитель начальника отдела территориального подразделения в городе Киеве за тысячу долларов также пообещали помочь с выдачей документов, в частности на размещение наружной рекламы. Оба были задержаны на горячем во время получения 187 тысяч гривен.

Ранее в Киевской области на взятке в 1,3 млн гривен был задержан глава Полесской районной государственной администрации и его заместитель. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, взятка, полиция, взятки, чиновники, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь