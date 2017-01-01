В Киеве нашли десять нелегальных автобусных перевозчиков

Столичные перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек. С такими перевозчиками будут расторгать договоры, а маршруты выносить на конкурс.

В Киеве за две недели проверили 131 автобусный маршрут, выписав за нарушения 44,5 тысяч гривен штрафов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации во вторник, 6 марта.

"Во время проверок обнаружено 10 нелегальных автоперевозчиков. На нарушителей Госслужба по безопасности на транспорте и Нацполиция составили 203 акта, 103 протокола и выписали штрафов на общую сумму 44 520 грн", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор столичного департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек.

"Водители не выдавали билеты пассажирам, не соблюдали схему и график движения, нарушали правила дорожного движения. Мы обнаружили много автобусов в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии", - отметил чиновник.

По его словам, с такими перевозчиками будут расторгать договоры, а маршруты выносить на конкурс.

Напомним, проверки столичных перевозчиков начались 19 февраля.

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