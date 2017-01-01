В Киеве бывшую базу Беркута забросали яйцами и куриными головами
В Киеве на проспекте Лобановского активисты Автомайдана провели акцию возле бывшей базы подразделения Беркут и забросали ее куриными головами с яйцами.
Об этом написал на своей странице Алексей Гриценко, который является одним из активистов Автомайдана.
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“Основное требование акции в том, что полиция не должна нарушать права человека и унижать людей“, - написал Гриценко.
Своими действиями активисты выразили протест против “неправомерных действий спецназовцев“ во время сноса палаточного городка под Верховной Радой.
Активисты также расклеили на заборе базы листовки и сожгли флаг Беркута. Дорога перед выездом залили красной краской.
Как отметил Гриценко, правоохранители не препятствовали их действиям.
Напомним, 3 марта в результате зачистки под Радой пострадали 9 человек, свыше 120 было задержано. Позднее журналисты заявили о нападениях со стороны силовиков. 4 марта спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что в МВД не считают унижением тот факт, что при задержании активистов из палаточного городка ставили на колени.