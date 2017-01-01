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В Киеве бывшую базу Беркута забросали яйцами и куриными головами

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Активисты Автомайдана выразили протест против действий силовиков во время сноса палаточного городка под Радой.
Активисты сожгли флаг Беркута
Активисты сожгли флаг Беркута
facebook.com/grytsenko.alex

В Киеве на проспекте Лобановского активисты Автомайдана провели акцию возле бывшей базы подразделения Беркут и забросали ее куриными головами с яйцами.

Об этом написал на своей странице Алексей Гриценко, который является одним из активистов Автомайдана.

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“Основное требование акции в том, что полиция не должна нарушать права человека и унижать людей“, - написал Гриценко.

Своими действиями активисты выразили протест против “неправомерных действий спецназовцев“ во время сноса палаточного городка под Верховной Радой.

Активисты также расклеили на заборе базы листовки и сожгли флаг Беркута. Дорога перед выездом залили красной краской.

Активисты протестуют против унижения людей полицией
Активисты протестуют против унижения людей полицией
facebook.com/grytsenko.alex
В ход также пошла красная краска
В ход также пошла красная краска
facebook.com/grytsenko.alex
Забор базы заклеили плакатами
Забор базы заклеили плакатами
facebook.com/grytsenko.alex
Правоохранители не препятствовали акции
Правоохранители не препятствовали акции
facebook.com/grytsenko.alex

Как отметил Гриценко, правоохранители не препятствовали их действиям.

Напомним, 3 марта в результате зачистки под Радой пострадали 9 человек, свыше 120 было задержано. Позднее журналисты заявили о нападениях со стороны силовиков. 4 марта спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что в МВД не считают унижением тот факт, что при задержании активистов из палаточного городка ставили на колени.

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Теги: Автомайдан, Беркут, база, силовики, активисты
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