В Киеве бывшую базу Беркута забросали яйцами и куриными головами

Активисты Автомайдана выразили протест против действий силовиков во время сноса палаточного городка под Радой.

В Киеве на проспекте Лобановского активисты Автомайдана провели акцию возле бывшей базы подразделения Беркут и забросали ее куриными головами с яйцами.

Об этом написал на своей странице Алексей Гриценко, который является одним из активистов Автомайдана.

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“Основное требование акции в том, что полиция не должна нарушать права человека и унижать людей“, - написал Гриценко.

Своими действиями активисты выразили протест против “неправомерных действий спецназовцев“ во время сноса палаточного городка под Верховной Радой.

Активисты также расклеили на заборе базы листовки и сожгли флаг Беркута. Дорога перед выездом залили красной краской.

Активисты протестуют против унижения людей полицией facebook.com/grytsenko.alex

В ход также пошла красная краска facebook.com/grytsenko.alex

Забор базы заклеили плакатами facebook.com/grytsenko.alex

Правоохранители не препятствовали акции facebook.com/grytsenko.alex

Как отметил Гриценко, правоохранители не препятствовали их действиям.

Напомним, 3 марта в результате зачистки под Радой пострадали 9 человек, свыше 120 было задержано. Позднее журналисты заявили о нападениях со стороны силовиков. 4 марта спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что в МВД не считают унижением тот факт, что при задержании активистов из палаточного городка ставили на колени.