Причина аварии - гололед.

Прибыли два патруля полиции и скорой

На Борщаговке в ДТП разбились семь машин

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На Борщаговке в ДТП разбились семь машин

В Киеве на проспекте Леся Курбаса в ночь на 7 марта произошло массовое ДТП, в котором разбились семь автомобилей. Из-за аварии полиция перекрыла движение транспорта.

Об этом сообщает Эспрессо.

В аварию попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Очевидцы сообщают, что основной причиной ДТП стал гололед.

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На место событий прибыли два патруля полиции и скорой, но все участники ДТП от медпомощи отказались. Очевидцы сообщают, что водители были возмущены действиями коммунальных служб.

Стоит отметить, что дорогу начали посыпать уже после ДТП.

Напомним, появилось видео, как кортеж Порошенко 6 марта сбил пенсионера 1930 года рождения. Позже соцсети язвительно прокомментировали инцидент.