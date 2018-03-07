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На Борщаговке в ДТП разбились семь машин

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Причина аварии - гололед.
На Борщаговке в ДТП разбились семь машин
© espreso.tv
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  • Прибыли два патруля полиции и скорой
  • Повреждены Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda
  • Водители возмущены действиями коммунальных служб
  • Уже после ДТП коммунальщики начали посыпать дорогу песком
  • К счастью, из людей никто не пострадал
  • Водители и пассажиры авто от госпитализации отказались
На Борщаговке в ДТП разбились семь машин
Прибыли два патруля полиции и скорой
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В Киеве на проспекте Леся Курбаса в ночь на 7 марта произошло массовое ДТП, в котором разбились семь автомобилей. Из-за аварии полиция перекрыла движение транспорта.

Об этом сообщает Эспрессо.

В аварию попали Nissan, Ford, два авто Citroen и три автомобиля Skoda. Очевидцы сообщают, что основной причиной ДТП стал гололед.

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На место событий прибыли два патруля полиции и скорой, но все участники ДТП от медпомощи отказались. Очевидцы сообщают, что водители были возмущены действиями коммунальных служб.

Стоит отметить, что дорогу начали посыпать уже после ДТП.

Напомним, появилось видео, как кортеж Порошенко 6 марта сбил пенсионера 1930 года рождения. Позже соцсети язвительно прокомментировали инцидент.

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Теги: ДТП/ авария, авто, Киев, гололед, коммунальщики
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