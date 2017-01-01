СБУ: Автомобиль в Киеве взорвал "нечистый" полицейский

Сотрудник полиции торговал боеприпасами из-под полы. При контрольной закупке мужчина взорвал автомобиль СБУ и сбежал.

В результате взрыва ранен один сотрудник СБУ kiev.informator.ua

Взрыв, прогремевший возле метро Лесная, не имеет отношения к разборкам криминальных авторитетов. Гранату бросил полицейский, оказывая сопротивление задержанию за незаконную продажу боеприпасов, рассказывает Обозреватель, ссылаясь на анонимный источник.

Около 23:00, когда на Броварском проспекте прогремел взрыв, cотрудники СБУ Харьковской области проводили контрольную закупку боеприпасов у старшины роты батальона полиции особого назначения ГУНП в Киевской области.

Правонарушителя собирались арестовать по результатам контрольной закупки kiev.informator.ua

Сдаваться властям полицейский не стал, а неожиданно метнул гранату в машину Службы Безопасности.

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Один из сотрудников СБУ ранен, полицейский сбежал с места преступления. На несколько часов Броварской проспект был перекрыт.

Обновление

Волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook написал, что мужчина, который бросил гранату в Тойоту, ранее служил в Беркуте. Он опубликовал ссылку на декларацию этого человека, в которой указано ФИО – Владимир Юрьевич Иващенко, место проживания – Барышевка, Киевская область.

“Переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и сбежал“, - написал волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.

Также появилось официальное подтверждение, что это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием - сотрудника полиции.

“Это была спецоперация СБУ по задержанию торговца оружием, бывшего “беркутовца“, нынешнего сотрудника полиции. В ходе задержания он бросил гранату в нашего сотрудника“, - сообщила агентству Интерфакс-Украина спикер СБУ Елена Гитлянская.

П данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). У пострадавшего сотрудника СБУ легкие телесные повреждения.

Напомним, 6 марта в 23:00 на Броварском Проспекте взорвали автомобиль. Есть раненный.