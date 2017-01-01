В Киеве будут судить банкира, укравшего 52 миллиона гривен

Главе столичной дирекции одного из банков грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Инновационно-промышленный банк лишился лицензии еще в 2012 году depositphotos.com

В Киеве местной прокуратурой № 6 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-главы столичной дирекции ПАО Инновационно-промышленный банк.

Финансиста подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и незаконном завладении 52 миллионами гривен банковских средств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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Следствие установило, что находясь в должности директора столичного филиала банка, в период с 19.05.2010 года по 28.01.2011 год при предоставлении кредитных средств в форме операций учета векселей он завладел денежными средствами рефинансирования, которые были предоставлены Национальным банком Украины для поддержания ликвидности банка в сумме почти 52 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В марте 2012 года Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию, а также инициировал процедуру ликвидации Инновационно-промышленного банка.

Как сообщалось, прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю столичного отделения Инновационно-промышленного банка 4 января.