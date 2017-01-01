Киеву грозят сильные подтопления из-за таяния снега

Когда начнет все таять, в зоне риска окажутся Русановские сады, Осокорки и Корчеватое.

Государственное агентство водных ресурсов призывает власти Киева подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет. Об это заявила глава ведомства Ирина Овчаренко, пишет Сегодня.

“На сегодняшний день уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу. И когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах“, - рассказала она.

По словам Овчаренко, эксперты определили самые рисковые зоны.

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“Мы определили три рисковые локации в городе, которые может подтопить во время половодья в столице. Это Русановские сады, Осокорки и Корчеватое. Сейчас разрабатываем спецрежим работы гидроэлектростанций, которые будут пропускать планово через себя всю воду, чтобы избежать крупных подтоплений. Возможно, нам придется локально открывать шлюзы и выпускать на пойму воду, но это не принесет ущерба городской инфраструктуре и населенным пунктам, которые расположены рядом с городом“, - отметила Овчаренко.

По ее словам, пик паводка на Днепре в районе Киева ожидается 15 апреля.

В КГГА заявляют, что держат ситуацию с половодьем под контролем.

“Прежде всего у нас есть каскад гидроэлектростанций, которые регулируют уровень воды в Днепре. Поэтому, если будет подтопление и превышение уровня грунтовых вод, автоматически будет увеличен сброс воды на ГЭС, которые расположены ниже Киева. У нас есть гидрологический пост, который ведет постоянный контроль за уровнем воды в Днепре. И на данный момент он на уровне нормы“, - рассказал начальник ГУ по ЧС КГГА Роман Ткачук,

Чиновник также сообщил, что власти готовы даже к эвакуации населения.

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“Если будет угроза подтопления территорий, мы проведем оповещение населения. Это прежде всего касается частного сектора, например, регулярно подтапливает улицу Тепловозную, село Жуляны. Мы знаем все места, которые может подтопить во время паводка. Спасатели готовы оперативно поставить там насосы на перекачку воды и в случае необходимости провести эвакуацию населения“, - отметил Ткачук.

Он добавляет, что прежде всего горслужбы уделят внимание чистке ливнестоков по городу.

“У Киевавтодора есть спецбригады, которые занимаются чисткой ливнестоков, и эта работа будет выполнена“, - уверен Ткачук.

Напомним, 22 февраля Кабинет министров оценил ущерб от декабрьского паводка на Закарпатье в 182 315 920 гривен.