В Киеве на улице умерла женщина

Молодая женщина шла возле метро Нивки за ребенком в школу. По словам очевидцев, она упала и не очнулась. Прибывшие медики не смогли ее спасти.

В столице на проспекте Победы, 69/1 умерла женщина прямо на улице dtp.kiev.ua

На столичном проспекте Победы, 69/1 в среду, 7 марта, на улице внезапно умерла женщина. Как сообщают очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook, трагедия произошла около метро Нивки.

По словам свидетелей происшествия, женщина шла в школу за ребенком, "упала, не очнулась"

"Неравнодушные граждане пытались оказать первую медицинскую помощь, вызвали "скорую". Но, к сожалению, прибывшие на месте медики, помочь женщине уже не смогли", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля в столичном метро на станции Политехнический институт умер мужчина.