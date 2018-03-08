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В Киеве на улице умерла женщина

Комментариев: 7
Молодая женщина шла возле метро Нивки за ребенком в школу. По словам очевидцев, она упала и не очнулась. Прибывшие медики не смогли ее спасти.
В столице на проспекте Победы, 69/1 умерла женщина прямо на улице
В столице на проспекте Победы, 69/1 умерла женщина прямо на улице
dtp.kiev.ua

На столичном проспекте Победы, 69/1 в среду, 7 марта, на улице внезапно умерла женщина. Как сообщают очевидцы в сообществе dtp.kiev.ua на странице в Facebook, трагедия произошла около метро Нивки.

По словам свидетелей происшествия, женщина шла в школу за ребенком, "упала, не очнулась"

"Неравнодушные граждане пытались оказать первую медицинскую помощь, вызвали "скорую". Но, к сожалению, прибывшие на месте медики, помочь женщине уже не смогли", - говорится в сообщении. 

 

Напомним, 28 февраля в столичном метро на станции Политехнический институт умер мужчина.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, смерть, женщина, Нивки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Сквозняк    08.03.2018, 00:51
Оценка:  0
Сквозняк
Кличко для вида только центральные дороги почистил, во дворы заезжаешь капец.
wahmurkadurnaya    08.03.2018, 00:51
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Тротуари вздовж доріг - це капец. Сніг треба вивозити, а не відгребати на тротуари пішоходам під ноги. Кличко за грати! Де наші гроші?!
wahmurkadurnaya    08.03.2018, 00:51
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Цікаві свідки. У неї на шиї висіла табличка "Я йду до школи за дитиною"? Як у Зої Космо-Дем'янської на ешафоті?
wahmurkadurnaya    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Куди поділася табличка?
reymaykof07    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -3
reymaykof07
Не понятно, может поскользнулась и упала??? Все-таки гололед под снегом...
bertal    08.03.2018, 00:51
Оценка:  -5
bertal
В Киеве каждые 5 мин умирают
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