По предварительной информации, никто не пострадал. От силы взрыва в ближайших домах из окон вылетели стекла.

В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана

В центре Киева стреляли из гранатомета

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В центре Киева стреляли из гранатомета

В четверг, 8 марта, в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины произошел взрыв. Оказалось, неизвестные совершили выстрел из гранатомета в ресторан Лео. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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В результате выстрела возникло возгорание, выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрыво-технической службы, следственно-оперативная группа.

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных лиц.

Обновление

В полиции подтвердили, что в результате обстрела никто не пострадал. Изъята запись камеры наблюдения, которая зафиксировала стрелка.

Ранее сообщалось о том, что в столичном метро задержали мужчину с гранатометом. В сумке мужчины обнаружили ручной противотанковый гранатомет и патрон калибра 14,5 мм.