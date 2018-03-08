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В центре Киева стреляли из гранатомета

Комментариев: 4
По предварительной информации, никто не пострадал. От силы взрыва в ближайших домах из окон вылетели стекла.
В центре Киева стреляли из гранатомета
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/9
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
  • В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
В центре Киева стреляли из гранатомета
В Киеве неизвестный стрелял из гранатомета в террасу ресторана
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В четверг, 8 марта, в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины произошел взрыв. Оказалось,  неизвестные совершили выстрел из гранатомета в ресторан Лео. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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В результате выстрела возникло возгорание, выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрыво-технической службы, следственно-оперативная группа.

Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных лиц.

Обновление

В полиции подтвердили, что в результате обстрела никто не пострадал. Изъята запись камеры наблюдения, которая зафиксировала стрелка.

Ранее сообщалось о том, что в столичном метро задержали мужчину с гранатометом. В сумке мужчины обнаружили ручной противотанковый гранатомет и патрон калибра 14,5 мм.

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Теги: киев, ресторан, гранатомет
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Комментариев (4)
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Flesh_21    08.03.2018, 12:05
Оценка:  -1
Flesh_21
Суп не понравился))
МаксимУм    08.03.2018, 11:58
Оценка:  -1
МаксимУм
Клиент всегда прав)
Потому_что    08.03.2018, 10:56
Оценка:  +1
Потому_что
Это Киев детка, а скоро и с джавелинов начнут.
Хюндай    08.03.2018, 10:12
Оценка:  +5
Хюндай
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше .
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