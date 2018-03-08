В центре Киева стреляли из гранатомета
В четверг, 8 марта, в Киеве на улице Владимирской, недалеко от Национального музея истории Украины произошел взрыв. Оказалось, неизвестные совершили выстрел из гранатомета в ресторан Лео. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
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В результате выстрела возникло возгорание, выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС. На месте работают полицейские, эксперты взрыво-технической службы, следственно-оперативная группа.
Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных лиц.
Обновление
В полиции подтвердили, что в результате обстрела никто не пострадал. Изъята запись камеры наблюдения, которая зафиксировала стрелка.
Ранее сообщалось о том, что в столичном метро задержали мужчину с гранатометом. В сумке мужчины обнаружили ручной противотанковый гранатомет и патрон калибра 14,5 мм.