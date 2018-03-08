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Стрельба в Киеве из гранатомета: полиция открыла дело

Комментариев: 2
Камеры зафиксировали мужчину, который подошел к заведению и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили недалеко от ресторана столицы.
Стрельба в Киеве из гранатомета: полиция открыла дело
© kyiv.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Полиция отреагировала на обстрел ресторана в Киеве из гранатомета
Стрельба в Киеве из гранатомета: полиция открыла дело
Полиция отреагировала на обстрел ресторана в Киеве из гранатомета
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Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в центре Киева, где неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан. Об этом в четверг, 8 марта, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Отмечается, что камеры зафиксировали мужчину, который подошел к заведению и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили недалеко от ресторана.

В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 15 лет.

Злоумышленник разыскивается.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана.

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Теги: Киев, фото, уголовное дело, стрельба, полиция, гранатомет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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v277221    08.03.2018, 12:57
Оценка:  +1
v277221
куплю услугу выстрела из гранатомета. дорого, надежно, конфиденциально, без жертв. никаких личных контактов.
Потому_что    08.03.2018, 12:15
Оценка:  0
Потому_что
Это Киев детка.
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