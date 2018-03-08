Стрельба в Киеве из гранатомета: полиция открыла дело
Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения в центре Киева, где неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан. Об этом в четверг, 8 марта, сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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Отмечается, что камеры зафиксировали мужчину, который подошел к заведению и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили недалеко от ресторана.
В результате пожара никто не пострадал.
По данному факту полиция открыла уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 15 лет.
Злоумышленник разыскивается.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана.
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