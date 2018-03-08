На бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей
По предварительным данным, пострадавших нет.
На бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей
© www.facebook.com/dtp.kiev.ua/
Фото 1/7
На бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей
Показать полный текст
Реклама
В четверг, 8 марта, в Киеве на бульваре Дружбы Народов (по направлению в сторону моста Патона) столкнулись семь машин. На место выехала патрульная полиция.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Читай также: На Борщаговке в ДТП разбились семь машин
“Предварительно столкнулись 7 авто. Без пострадавших. Ожидают патрульную полицию.
Будьте внимательны и осторожны! Тяжелые погодные условия!“ - говорится в сообщении.
Напомним, появилось видео, как кортеж Порошенко 6 марта сбил пенсионера 1930 года рождения. Позже соцсети язвительно прокомментировали инцидент.