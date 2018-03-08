По предварительным данным, пострадавших нет.

На бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей

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На бульваре Дружбы Народов столкнулись семь автомобилей

В четверг, 8 марта, в Киеве на бульваре Дружбы Народов (по направлению в сторону моста Патона) столкнулись семь машин. На место выехала патрульная полиция.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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“Предварительно столкнулись 7 авто. Без пострадавших. Ожидают патрульную полицию.

Будьте внимательны и осторожны! Тяжелые погодные условия!“ - говорится в сообщении.

Напомним, появилось видео, как кортеж Порошенко 6 марта сбил пенсионера 1930 года рождения. Позже соцсети язвительно прокомментировали инцидент.