В Киеве участницы марша за права женщин заявили о нападении

Полиция составляет админпротокол на организатора марша из-за одного из плакатов, на котором якобы была изображена обнаженная женщина с тризубом.

Участники марша за права женщин "Хватит терпеть" и плакат с тризубом Політична критика / Facebook

В Киеве состоялся марш за права женщин "Хватит терпеть". Его участники вышли против гендерного неравенства в Украине. После окончания акции было совершено нападение на его участников. Пострадали пять женщин, сообщает Громадське.

Как рассказала организатор марша Елена Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле Киевской городской госадминистрации, где и закончились акция.

"Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пять человек. Пока собираем информацию", – сказала Шевченко.

Она прибыла в отделение полиции. По ее словам, на нее составляют админпротокол из-за одного из плакатов, на котором якобы была изображена обнаженная женщина с тризубом, что квалифицируется как издевательство над государственным символом. Сама Шевченко утверждает, что такого плаката не видела.

Также одна из участниц марша опубликовала фотографию, на которой видно, что ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали "нацики".

Фото: Эльмира Мусаева / Facebook

Напомним, минувшим летом в Киеве напали на участников гей-парада. Тогда полиция задержала одного из нападавших.

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