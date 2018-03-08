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В Киеве участницы марша за права женщин заявили о нападении

Комментариев: 3
Полиция составляет админпротокол на организатора марша из-за одного из плакатов, на котором якобы была изображена обнаженная женщина с тризубом.
Участники марша за права женщин "Хватит терпеть" и плакат с тризубом
Участники марша за права женщин "Хватит терпеть" и плакат с тризубом
Політична критика / Facebook

В Киеве состоялся марш за права женщин "Хватит терпеть". Его участники вышли против гендерного неравенства в Украине. После окончания акции было совершено нападение на его участников. Пострадали пять женщин, сообщает Громадське.

Как рассказала организатор марша Елена Шевченко, нападение произошло возле Бессарабской площади, возле Киевской городской госадминистрации, где и закончились акция.

"Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пять человек. Пока собираем информацию", – сказала Шевченко.

Она прибыла в отделение полиции. По ее словам, на нее составляют админпротокол из-за одного из плакатов, на котором якобы была изображена обнаженная женщина с тризубом, что квалифицируется как издевательство над государственным символом. Сама Шевченко утверждает, что такого плаката не видела.

Также одна из участниц марша опубликовала фотографию, на которой видно, что ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали "нацики".

Фото: Эльмира Мусаева / Facebook 
 

Напомним, минувшим летом в Киеве напали на участников гей-парада. Тогда полиция задержала одного из нападавших.

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Теги: Киев, женщины, марш, полиция, националисты, нападение, активисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коцман_Бобза    08.03.2018, 22:26
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
"Нацики"? А она что, сепаратюга?
Rikstal    08.03.2018, 22:27
Оценка:  -2
Rikstal
рускоязычная и не более.
weightless    09.03.2018, 00:31
Оценка:  +1
weightless
Ну и что? Вон, Коцман тоже русскоязычный
но на него никто из-за этого не нападает)
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