В Киеве иномарка протаранила авто полицейских

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле метро Житомирская.

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В четверг, 8 марта, в Киеве у метро Житомирская произошло ДТП с участием авто патрульных. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Вартови.Еспресо.

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По словам водителя Mercedes, он спокойно двигался по проспекту Победы, как вдруг его сзади ударил автомобиль Subaru. Затем Subaru продолжил движение и догнал авто патрульных, которое двигалось в крайней правой полосе.

По предварительной информации, водителю Subaru стало плохо за рулем. Из-за этого и произошла авария.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве автомобиль сбил мужчину, пострадавший ушел домой.