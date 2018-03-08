В Киеве иномарка протаранила авто полицейских
Дорожно-транспортное происшествие произошло возле метро Житомирская.
В Киеве иномарка протаранила авто полицейских
© espreso.tv
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В Киеве иномарка протаранила авто полицейских
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В четверг, 8 марта, в Киеве у метро Житомирская произошло ДТП с участием авто патрульных. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Вартови.Еспресо.
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По словам водителя Mercedes, он спокойно двигался по проспекту Победы, как вдруг его сзади ударил автомобиль Subaru. Затем Subaru продолжил движение и догнал авто патрульных, которое двигалось в крайней правой полосе.
По предварительной информации, водителю Subaru стало плохо за рулем. Из-за этого и произошла авария.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве автомобиль сбил мужчину, пострадавший ушел домой.