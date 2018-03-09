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В Киеве митингуют сторонники Саакашвили, ждут Порошенко

Комментариев: 3
Митингующие ждут президента Петра Порошенко, который сегодня примет участие в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко в честь дня рождения поэта.
Акцию планируют закончить в 12 дня
Акцию планируют закончить в 12 дня
censor.net.ua

В пятницу, 9 марта, в центре столицы в парке Шевченко проходит митинг партии Михаила Саакашвили.

Участники акции ожидают приезд президента Петра Порошенко, который должен возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко ко дню рождения поэта, сообщается на странице Facebook Рух новых сил.

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Около 400 человек требуют отставки президента, генпрокурора, министра МВД Авакова и создания Антикоррупционного суда. Они также намерены заявить о своей позиции в “глаза Порошенко“ за разгон палаточного городка возле Верховной Рады. 

“Президент будет присутствовать на торжествах по случаю дня рождения Тараса Шевченко и не сможет не отреагировать, если нас будет много“, - сказано в сообщении.

Глава государства традиционно в день рождения Кобзаря возлагает цветы к его памятнику, однако сообщается, что Порошенко улетел в Канев и может не приехать, передает Страна. Акцию планируют закончить в 12.00.

В полиции отмечают, что в районе парка Шевченко дежурит более 500 правоохранителей. С четырех сторон парка установлены рамки металлоискателей, у всех желающих пройти в парк требуют документы.

Напомним, 3 марта лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили призвал провести 18 марта всеукраинский мирный марш с требованием отставки президента и проведения немедленных выборов.

В тоже время, 3 марта, в партии Движение новых сил назвали штурм палаточного городка уничтожением свобод и прав граждан на протесты.

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Теги: РНС, Саакашвили, митинг, Порошенко, памятник Шевченко
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Комментариев (3)
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НочьБобра    09.03.2018, 12:04
Оценка:  -2
НочьБобра
Барыгошвили уже с нидерландскими барыгами бороться начал. Объедает их в элитных ресторанах Амстердама , а пацаны то и не знают. Мерзнут с утра под памятником и ждут явление лика своего нелегала-спасителя.
Splash_in_water    09.03.2018, 11:45
Оценка:  -1
Splash_in_water
З кожним разом фанатів грузинского баригі все менше і менше. Немає рассейських грошей - нема і протестів проти " злочинноївлади "
леша    09.03.2018, 11:15
Оценка:  -4
леша
одни клоуны ждут другого трусливого и пзливого клоуна)
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