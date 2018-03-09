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Крупное ДТП в Киеве: водители гонялись за виновником

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Столкнулись два Мерседеса на еврономерах и Renault Kangoo. Один из водителей после ДТП побежал в парк.
Крупное ДТП в Киеве: водители гонялись за виновником
© kiev.informator.ua
Фото 1/10
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
  • ДТП на Владимирском спуске 8 марта
Крупное ДТП в Киеве: водители гонялись за виновником
ДТП на Владимирском спуске 8 марта
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В четверг, 8 марта, на Владимирском спуске в Киеве столкнулись три автомобиля. Один из водителей попытался сбежать.

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Как сообщает Информатор, это произошло около 23:00. Со слов свидетелей, вверх по Владимирскому спуску на большой скорости ехал серый Mercedes на еврономерах. Авто носило по всей дороге, и в конечном счета оно врезалось в черный Mercedes, спускавшийся вниз. Затем серый Мерседес раскрутило на мокрой брусчатке и он водительской стороной влетел в Renault Kangoo. Водитель Рено говорит, что видел столкновение Мерседесов и успел остановиться, но скорость поднимавшегося вверх автомобиля была слишком велика.

Водитель серого Mercedes пытался сбежать с места аварии в Крещатый парк, но другие участники ДТП догнали беглеца. Он заявил, что был пассажиром, а не водителем. Но другие свидетели подтвердили, что за рулем был именно он.

К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы подозревают, что “гонщик“ был пьян. Во всех обстоятельствах разберется полиция. На месте работали патрульные.

Напомним, 7 марта на Борщаговке в ДТП разбились семь машин.

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Теги: ДТП, Киев
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