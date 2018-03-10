В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль

Сотрудники полиции охраны в реанимации.

В Киеве под утро 10 марта произошло ДТП, в котором серьезные травмы получили сотрудники полиции охраны. Об этом сообщает Информатор.

Hyundai Getz и полицейская Skoda Octavia столкнулись на перекрестке Генерала Жмаченко и Алишера Навои.

Смотри также: Появилось видео, как кортеж Порошенко сбил пенсионера

По данным СМИ, в Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным. Они ехали с поминок умершего родственника. Как именно все произошло и откуда ехали — объяснить не смогла из-за шокового состояния. И муж, и жена от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчине все время держался за живот.

За жизнь сотрудников полиции охраны борются врачи. Они в реанимации. Патрульные , которые оформляли ДТП, что-либо рассказывать отказались. На месте также работали другие бойцы полиции охраны и следственно-оперативная группа.

Обновление

Как сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире телеканала 112 Украина, в больнице трое полицейских. У одного закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.



Напомним, 9 марта в Киеве у метро Житомирская произошло ДТП с участием авто патрульных.