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В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль

Комментариев: 9
Сотрудники полиции охраны в реанимации.
В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль
© kiev.informator.ua
Фото 1/8
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
  • В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль
В ДТП пострадали сотрудники полиции охраны
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В Киеве под утро 10 марта произошло ДТП, в котором серьезные травмы получили сотрудники полиции охраны. Об этом сообщает Информатор.

Hyundai Getz и полицейская Skoda Octavia столкнулись на перекрестке Генерала Жмаченко и Алишера Навои.

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По данным СМИ, в Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным. Они ехали с поминок умершего родственника. Как именно все произошло и откуда ехали — объяснить не смогла из-за шокового состояния. И муж, и жена от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчине все время держался за живот.

За жизнь сотрудников полиции охраны борются врачи. Они в реанимации. Патрульные , которые оформляли ДТП, что-либо рассказывать отказались. На месте также работали другие бойцы полиции охраны и следственно-оперативная группа.

Обновление

Как сообщил заместитель начальника столичного управления охраны полиции Виктор Веклич в эфире телеканала 112 Украина, в больнице  трое полицейских. У одного закрытая травма грудной клетки, у двоих - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
 

Напомним, 9 марта в Киеве у метро Житомирская произошло ДТП с участием авто патрульных.

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Теги: ДТП, Киев, полиция
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Комментариев (9)
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ecvilibrum    10.03.2018, 12:41
Оценка:  +1
ecvilibrum
На кой знімають номера з машин ?
kievliyanin    10.03.2018, 11:57
Оценка:  +4
kievliyanin
Такое ощущение, что каждый пятый пьяный за рулем ездит. Никак не могут победить эту алкогольную заразу и маниакальное упорство ездить пьяным за рулем.
HeroesV    10.03.2018, 12:20
Оценка:  +5
HeroesV
Просто ГАИ могло остановить и задуть..а Полиция может остановить только при нарушении...вот за 4 года и раслабились... и права раньше после 3 нарушения забирали..а счас заплатил штраф и поехал нарушай сколько хочешь..
boriss11    10.03.2018, 12:42
Оценка:  +1
boriss11
Согласен на все 100% с HeroesV
Shmit    10.03.2018, 11:18
Оценка:  +2
Shmit
Ребятам скорейшего выздоровления, Тварюку пьяную , заставить оплатить лечение , забрать права , 500 часов работ на улице, плюс заставить выплатить всем моральной... по полной. Животное!!!! А все потому что такие имбицыли чуствуют себя безнаказано, в странне которой денег дал и все порешал!
great    10.03.2018, 12:48
Оценка:  +1
great
У тебя с головой все в порядке? Ты статью читал? Супружеская пара ехала с поминок родственника. При чем тут денег дал? Я не оправдываю водителя, но это не тот случай, когда пьяный мажор, которому все до лампочки устраивает ДТП. Мажоры на Hyundai Getz не ездят.
Анатолий    10.03.2018, 11:04
Оценка:  +1
Анатолий
Ген. Жмаченка переходить в Навої, на перетині якої з Курнатовського і сталася ця сумна подія. Деградуємо, Бімір? В елементароному?
Rikstal    10.03.2018, 12:22
Оценка:  +1
Rikstal
що означає "деградуємо"? Рівень компетенції редакції вже давно на рівні мінімум-мініморум і не піднімається.
Анатолий    10.03.2018, 11:02
Оценка:  +1
Анатолий
Розумію, в Києві багато приїзджих які не знають міста, та й самі кияни фізично не можуть втримати найменування вулиць в головах (особливо з постійними перейменуваннями), але невже редакорам Бігміра важко поглянути на карту і переконатися що Жмаченка і Курантовського не перетинаються?
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