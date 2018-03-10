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В Киеве отбойник прошил Infiniti, водитель едва не погиб

Комментариев: 2
Водитель Infiniti слишком разогнался и на мокрой дороге затормозил так, что машину отбросило на отбойник.
В Киеве отбойник прошил Infiniti, водитель едва не погиб
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/10
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
  • ДТП на выезде из Киева
В Киеве отбойник прошил Infiniti, водитель едва не погиб
ДТП на выезде из Киева
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На Житомирской трассе (в сторону выезда из Киева, напротив заправки Shell) вечером 9 марта произошло серьезное ДТП.

Как сообщает Киев Оперативный, перед разворотом водитель Infiniti применил экстренное торможение, машину занесло и отбросило в отбойник, который “прошил“ автомобиль. К счастью, отбойник не задел водителя, он не пострадал.

При этом номера водитель (на видео в голубой куртке) снял сразу после происшествия. По информации корреспондента, хозяин Инфинити не был пьян.

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Похожее ДТП произошло во Львовской области. Там Volkswagen Golf протаранил отбойник, в результате чего один человек погиб.

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Теги: ДТП, Киев, отбойник
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Комментариев (2)
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Экс-диктатор    10.03.2018, 10:51
Оценка:  +3
Экс-диктатор
Отбойники атакуют...
ANDREICH    10.03.2018, 10:35
Оценка:  0
ANDREICH
50 км/год. також небезпечна швидкість
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