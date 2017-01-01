На Набережном шоссе Киева за десять минут сбили двоих пешеходов

Боец Нацгвардии пытался помочь пешеходу, которого сбила машина, но не смог до него добраться. Нацгвардейца также сбил автомобиль, несмотря на наличие светоотражающего жилета.

В ночь на воскресенье, 11 марта, в Киеве нацгвардеец попал под колеса иномарки, когда спешил на помощь сбитому пешеходу. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

Двойное ДТП произошло на столичном Набережном шоссе. VolkswagenPassatдвигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте.

Как сообщается, буквально через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. И одного из них сбил VolkswagenTransporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП.

Оба пешехода с множественными ранениями госпитализированы.

Как сообющалось, в Киеве авто снесло ограждение скоростного трамвая.

Напомним, ранее в Киеве несколько часов было заблокировано движение скоростного трамвая на участке улица Борщаговская - станция Национальный авиационный университет из-за аварии.

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