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В киевском кафе из-за девушки устроили массовую драку

Комментариев: 6
Началось все с того, что во время танцев мужчина толкнул девушку - умышленно или нет, не понятно.
Драка произошла в ТЦ Украина на площади Победы
Драка произошла в ТЦ Украина на площади Победы
kiev.informator.ua

В ночь с 10 на 11 марта в кафе L’Kafa, которое расположено в ТЦ Украина, подрались 14 человек. Одного из мужчин в итоге госпитализировали.

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По данным сайта Информатор, примерно в час ночи в заведение зашли восемь мужчин 30-45 лет, которые сразу пошли танцевать. Один из них толкнул девушку. К нему сразу подскочил молодой человек, который сидел за столиком с друзьями, и ударил обидчика по лицу. По словам охранника, от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову.

Затем между двумя компаниями началась драка, разнимать которую пришлось персоналу заведения. К счастью, больше никто травм не получил.

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Скорая госпитализировала потерпевшего. Зачинщика драки задержали полицейские, поскольку тот сопротивлялся и вел себя агрессивно.

Интересно, что в еще одном L’Kafa на улице Лаврухина по данным Киев Оперативный 9 марта побили мужчину.

Напомним, 8 марта в Голосеевском районе Киеве, на ул. Васильковской произошла массовая драка с участием порядка 30-50 человек.

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Теги: драка, Киев, кафе
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Комментариев (7)
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doc1    11.03.2018, 12:20
Оценка:  0
doc1
Все такие и подобные гадюшники должны работать макс до 23-00... потанцевать им захотелось... шоб отфигачили на заводе у станка им бы ничего такого не хотелось... дармоеды!
Экс-диктатор    11.03.2018, 11:48
Оценка:  +3
Экс-диктатор
Теперь каждая пьяная драка будет освещаться в новостях?
Больше писать неочем?
sansantral    11.03.2018, 12:40
Оценка:  0
sansantral
Ты не оценил, куча быкофф заходят и начинают плясать. это не в каждой пивнушке или наливайке узрееешь!
boriss11    11.03.2018, 10:50
Оценка:  +11
boriss11
Эх, увидеть бы это видео),как восемь довольно зрелым мужчин заходят ночью в кафе и сразу начинают танцевать)
xxxAppolonxxx    11.03.2018, 10:58
Оценка:  +7
xxxAppolonxxx
100%
sansantral    11.03.2018, 11:36
Оценка:  +1
sansantral
Прям с языка снял!!!
sansantral    11.03.2018, 11:38
Оценка:  +1
sansantral
Я бы даже денег дал за такое зрелище, но почему-то когда бухну - только домой в норку.
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