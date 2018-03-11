В киевском кафе из-за девушки устроили массовую драку

Началось все с того, что во время танцев мужчина толкнул девушку - умышленно или нет, не понятно.

В ночь с 10 на 11 марта в кафе L’Kafa, которое расположено в ТЦ Украина, подрались 14 человек. Одного из мужчин в итоге госпитализировали.

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По данным сайта Информатор, примерно в час ночи в заведение зашли восемь мужчин 30-45 лет, которые сразу пошли танцевать. Один из них толкнул девушку. К нему сразу подскочил молодой человек, который сидел за столиком с друзьями, и ударил обидчика по лицу. По словам охранника, от удара мужчина упал на вешалку и разбил голову.

Затем между двумя компаниями началась драка, разнимать которую пришлось персоналу заведения. К счастью, больше никто травм не получил.

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Скорая госпитализировала потерпевшего. Зачинщика драки задержали полицейские, поскольку тот сопротивлялся и вел себя агрессивно.

Интересно, что в еще одном L’Kafa на улице Лаврухина по данным Киев Оперативный 9 марта побили мужчину.

Напомним, 8 марта в Голосеевском районе Киеве, на ул. Васильковской произошла массовая драка с участием порядка 30-50 человек.