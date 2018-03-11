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УПЦ МП заявила о поджоге храма в Киеве

Комментариев: 3
В Оболонском районе Киева в пожаре существенно пострадала церковь Московского патриархата. Как считают в митрополиии УПЦ МП, пожар возник из-за поджега.
В Киеве горел храм Преображения Господнего
В Киеве горел храм Преображения Господнего
mitropolia.kiev.ua

Пожар в храме Перображения, который находится около противотуберкулезного диспансера № 1 в Оболонском районе Киева, произошел в ночь на 10 марта. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.

Отмечается, что это был умышленный поджег. “Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм“, - говорится в сообщении.

mitropolia.kiev.ua
mitropolia.kiev.ua

Как сообщается храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте. На место пожара приезжали правоохранители.

Напомним, в феврале пытались поджечь часовню возле фундамента Десятинной церкви в Киеве. В поджоге часовни подозревают архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. 5 февраля обоих отпустили на поруки. Киевские власти считают этот храм незаконным.

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Теги: Киев, церковь, пожар, поджег, УПЦ МП
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Комментариев (3)
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BROKER666    11.03.2018, 14:00
Оценка:  0
BROKER666
офигеть - бомжарник...
rashensvoloch    11.03.2018, 13:42
Оценка:  +3
rashensvoloch
І це ще просто флеш-моб. Щурив треба викурювати з нор.
rashensvoloch    11.03.2018, 13:41
Оценка:  +2
rashensvoloch
І це ща просто флеш-моб.
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