УПЦ МП заявила о поджоге храма в Киеве

В Оболонском районе Киева в пожаре существенно пострадала церковь Московского патриархата. Как считают в митрополиии УПЦ МП, пожар возник из-за поджега.

Пожар в храме Перображения, который находится около противотуберкулезного диспансера № 1 в Оболонском районе Киева, произошел в ночь на 10 марта. Об этом сообщает сайт Киевской митрополии УПЦ МП.

Отмечается, что это был умышленный поджег. “Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм“, - говорится в сообщении.

Как сообщается храм получил значительные повреждения и нуждается в ремонте. На место пожара приезжали правоохранители.

Напомним, в феврале пытались поджечь часовню возле фундамента Десятинной церкви в Киеве. В поджоге часовни подозревают архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. 5 февраля обоих отпустили на поруки. Киевские власти считают этот храм незаконным.