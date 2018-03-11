В Киеве из-за ям водители массово пробивают колеса

Снег опять сошел вместе с асфальтом.

Водитель меняет колесо после того, как попал в яму kiev.informator.ua

В Киеве водители жалуются на качество дорог, особенно возле Московского (Северного) моста и на Набережно-Крещатицкой, где из-за ям постоянно кто-то пробивает шину или теряет диск. Об этом пишут киевские паблики и сайт Информатор.

“На Набережно-Крещатицкой, в среднем ряду острая яма. Каждые три минуты машины разрывают колеса. Порвал и я переднее колесо. Остановился, смотрю стоит около 20 машин и меняют колеса. Я одно, многие по два“, - цитирует dtp.kiev.ua одного из пострадавших.

Киев Оперативный 10 марта писал, что на набережной метрах 200 к мосту Метро стоит сразу 10 машин с пробитыми колесами, из них у 7 пробиты сразу по 2 колеса.

“Все из-за страшных, огромных ям на дороге. Ремонтируемся, ждем полицию, чтобы зафиксировать. Фото прилагаю. Водители передают “наилучшие поздравления“ Киевавтодору,“ - пишет автор публикации.

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Информатор снял ямы на улице Героев Сталинграда. По информации сайта, из-за дыры в асфальте на этом участке дороги водители часто пробивают колеса. Сотрудники местной АЗС рассказывают, что только за 11 марта здесь пострадали 12 авто.

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Напомним, Апелляционный суд Закарпатской области обязал Службу автомобильных дорог выплатить водителю Василию Танчинецу более 11 тысяч гривен компенсации за пробитое колесо. Инцидент произошел из-за некачественного ремонта дороги.