В Киеве родители жалуются, что лицей №142 закрыли

Родители и учителя государственного лицея опасаются, что здание закроют на неопределенный срок якобы на ремонт.

В Киеве учеников государственного лицея №142 в Соломенском районе перевели на дистанционное обучение, а само учреждение было решено закрыть. Об этом сообщили родители 500 учеников лицея на странице в Facebook.

“Наш дорогой лицей 142, г. Киева, Соломенского района был признан аварийным, и решением комиссии от 9 марта 2018 года был закрыт. Детей перевели на дистанционное обучение, а фактически - выброшены на улицу. А учителя должны настраивать процесс, находясь в аварийной постройке“, - говорится в сообщении.

По словам активистов, сегодня не существует помещения, где дети могут продолжить свое обучение. Также нет средств на реконструкцию здания, как и сроков ее окончания.

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“Письма в соответствующие инстанции написаны, но мы прекрасно понимаем, что это будут очередные отписки. Есть опасения, что кому-то приглянулось лакомое сооружение возле метро КПИ (переулок Политехнический, 2-а), ремонт будут буксовать, а затем просто отберут территорию“, - говорится в обращении.