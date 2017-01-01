Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом.

Синоптики предупреждают о тумане и плохой видимости в Киеве до конца суток 11 марта и ночью 12 марта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 11 марта, ночью 12 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге