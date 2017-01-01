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Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

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Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом.
Водителей в Киеве предупредили о сильном тумане
Водителей в Киеве предупредили о сильном тумане
facebook.com/ukrgmc.official
 
Синоптики предупреждают о тумане и плохой видимости в Киеве до конца суток 11 марта и ночью 12 марта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
 
 
"В ближайший час с удержанием до конца суток 11 марта, ночью 12 марта в столице ожидается туман, видимость 200-500 м. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре", – говорится в сообщении. 
 
В связи с этим специалисты КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге
 
Напомним, в декабре 2017 года во Львовской области из-за тумана и плохой видимости столкнулись семь автомобилей. 
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Теги: Киев, погода, туман, синоптики
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Источник: korrespondent.net

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