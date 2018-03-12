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В Киеве трое мужчин пытались ограбить детский сад

Комментариев: 4
Инцидент произошел в Деснянском районе. Пойманным с поличным преступникам грозит до шести лет лишения свободы.
Трое неизвестных пытались обокрасть детсад
Трое неизвестных пытались обокрасть детсад
kyiv.npu.gov.ua

Трое мужчин пытались обокрасть детский сад, но были задержаны на месте преступления, сообщает сайт Национальной Полиции Киева.

В ночь с 11 на 12 марта 2018 года в диспетчерскую 102 сообщили о том, что неизвестные проникли в детсад на Выгуровском Бульваре через окно. На вызов выехал наряд группы реагирования Управления полиции охраны в г. Киеве.

На месте преступления задержаны трое мужчин. Возраст преступнков – 26, 20 и 19 лет. Все трое были доставлены в управление полиции.

Преступнки отжали пластиковое окно, после чего проникли в помещение.

 

 

Мужчины пытались украсть два магнитофона и обогреватель.

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Изъяты вещественные доказательства кражи
Изъяты вещественные доказательства кражи
kyiv.npu.gov.ua

Следственно–оперативная группа Деснянского управления полиции задокументировала произошедшее и изъяла вещественные доказательства. Против воров возбуждено уголовное дело по ст 185 (Кража) Уголовного Кодекса Украины. По предварительным данным, незадачливым грабителям грозит срок от шести лет лишения свободы.

Напомним, 27 декабря во Львове ограбили детский сад

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Теги: Киев, детсад, криминал, кража
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Комментариев (4)
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reymaykof07    12.03.2018, 15:38
Оценка:  -1
reymaykof07
А батареи перенести успели?
Улан    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +5
Улан
Доцент!?Ты???
Потому_что    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +6
Потому_что
Ублюдки конченные, как можно воровать у детишек?
korvin_ral    12.03.2018, 15:15
Оценка:  +5
korvin_ral
То бензин, а то дети =)
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