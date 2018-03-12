В Киеве прошел митинг из-за закрытия одного из лицеев

Родители учеников возмущены, что лицей №142 закрылся на ремонт посреди семестра и детей перевели на дистанционное обучение.

Под зданием столичного лицея №142 прошла акция протеста против закрытия учебного заведения на ремонт, в которой приняли участие около 600 родителей и учеников.

Об этом сообщает Информатор.

Участники акции сообщили, что лицей закрывают из-за якобы аварийного состояния, однако никакого приказа не предоставлено. Также не было указано на какой именно срок закрывают лицей.

“Нам 10 марта сообщили о закрытии заведения в связи с аварийным состоянием. В декабре была получена экспертная оценка, относительно аварийного состояния помещения. А в марте нас закрывают. Поэтому фактически 2 месяца дети учились в аварийном помещении? Это ставит под сомнение заключение экспертов. Просто возможно кому-то понадобилась территория учебного заведения“, - рассказала председатель родительского комитета.

Родители сообщили, что только сегодня получили приказ от департамента образования об альтернативе учебному заведению, датированный 6 марта, где предлагается временно перевести учеников в школы №159 и №26. Однако, как утверждают родители, ети школы не способны разместить дополнительных 534 ученика.

“Данные учреждения не способны вместить всех 500 учеников из нашего лицея. А значит придется учиться в две смены. К тому же 159 школа имеет еще более аварийное состояние, но почему-то считается рабочей“, - добавила председатель комитета.

Как отметил первый заместитель главы Соломенской РГА Владимир Бялковский, решение о закрытии было принято ради обеспечения безопасности учащихся, поскольку “сейчас резко поднимаются грунтовые воды. Это может привести к обрушению здания“.

Директор лицея Ольга Боклогова вышла к журналистам якобы с приказом, но быстро убежала так и не показала документ. Позже, очередной раз убегая от журналистов сказала, что все документы будут опубликованы на сайте школы. Но все просьбы показать их журналистам и родителям были проигнорированы.

Родители учащихся не доверяют экспертной оценке. В управлении образования говорят, что проверку делала независимая компания, которая выиграла тендер. Но родители уверяют, что на нее уже возбуждены 4 уголовных дела и они не могут верить им.

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Родители пытались осмотреть самостоятельно учебное учреждение на предмет аварийности, однако им этого сделать не дали. Директор показала лишь трещины в стенах, которые якобы увеличиваются. Некоторые из трещин заклеены стикерами с датами восьми летней давности, которые не порвались.

Исполняющая обязанности начальника управления образования Соломенской РГА Наталья Кухарева рассказала, что будут идти переговоры с ректором КПИ относительно размещения лицеистов. Она добавила, что деньги на ремонт будут просить у КГГА, но ни плана ремонта, ни денег пока нет.

Родителям пообещали, что дистанционное обучение продлится несколько дней и пригласили их на повторное собрание 12 марта.

Напомним, 11 марта сообщалось, что в Киеве учеников государственного лицея №142 в Соломенском районе перевели на дистанционное обучение, а само учреждение было решено закрыть.