Суд Киева на 14 лет посадил отца-насильника девочки-инвалида

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы отца девочки, которая в результате изнасилования едва не умерла от кровотечения.

Отец заявил, что его вину не доказали Informburo.kz

Решением Святошинского районного суда Киева был приговорен к 14 годам лишения свободы мужчина, который изнасиловал свою 10-летнюю дочь.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Следствие установило, что в апреле 2017 года мужчина, который проживал отдельно от семьи, пришел пьяным в гости к своей дочери-инвалиду и воспользовавшись отсутствием матери изнасиловал ее. Девочка после изнасилования была прооперирована в срочном порядке, поскольку была угроза жизни из-за кровотечения.

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Суд отказал отцу в апелляционных жалобах, и прокуратура отстояла приговор в виде 14 лет лишения свободы. Святошинский райсуд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Стоит отметить, что обвиняемый и его защитник выразили несогласие с приговором, утверждая, что обвинение не доказало вину.

Напомним, 23 февраля в Харьковской области полиция по горячим следам задержала ранее судимого педофила, который пытался похитить 9-летнего ребенка на глазах у отца.

Ранее, 19 февраля, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об изнасилованиях семерых воспитанников детского дома в Челябинске.