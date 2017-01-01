Полякова пожаловалась на коммунальщиков не по адресу - СМИ

Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала видеоролик, в котором она жалуется на текущую крышу, которую якобы отказывается ремонтировать ЖЭК, ссылаясь на отсутствие денег.

По данным СМИ, дом Поляковой находится на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, и, таким образом, не входит в сферу ответственности столичной администрации.

“У меня в очередной раз течет крыша. К кому обращаться: к Кличко, к Порошенко? Потому что ЖЭК не работает, ничего не происходит. Обращаюсь в ЖЭК, меня посылают к чертовой матери уже 10 лет подряд, у них нету денег!“ – написала певица.

Стоит отметить, что поскольку дом находится в ведении Госуправделами, Поляковой стоило бы направить свои жалобы в Администрацию президента.

В своем видео артистка также рассказала, что из-за текущей крыши ей приходится постоянно переделывать ремонт.

“Каждый год я делаю в этой квартире ремонт, и каждый год я получаю одну и ту же хрень. Вот этот грибок, потеки, вот это все течет. Посмотрите на масштаб этого всего. Еще раз напоминаю – я летом делала ремонт. Посмотрите, что здесь творится. Чтобы сделать ремонт в этой квартире мне нужно примерно 200 тыс. долларов», – отметила Оля Полякова.

Также в ролике певица позволила себе нецензурно выразиться в адрес киевлян.

“Дорогие жильцы моего дома, хорошие вы люди, конечно. Вам повесили объявление – уберите машины, чтобы можно было почистить снег. Но ваши машины так и стоят. Так будьте готовы, что сегодня их разобьют, потому что вы пид*расы“, – заявила Полякова.

Также она прошлась по европейским устремлениям сограждан, подобрав к слову “Европа“ звучную, но грубую рифму.

Потому что вы вместе с другими гондонами делаете вот такой развал, потому что никто не отвечает за свои действия. Ни те, ни эти. То есть я не могу почистить снег, потому что какие-то уроды оставили здесь свои тачки. И это все круговая порука. В Европу вы хотите? В жопу вы хотите. Вы пока не изменитесь в башке своей, вас нигде не ждут“, – сказала певица.

На высказывания Поляковой бурно отреагировали социальные сети. Причем, комментарии в целом оказались резко негативными.