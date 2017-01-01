В Киеве ограничат движение по Северному мосту

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве завтра частично ограничат движение на Северном мосту (бывший Московский мост) через реку Десенка в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора на своей странице в Facebook в понедельник, 12 марта.

Согласно сообщению, движение ограничат с 9.30 до 14.00 в направлении Троещина, а с 14.00 до 17.00 - в направлении станции метро Почайна (бывшая Петровка).

Коммунальная корпорация Киевавтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Также с 15 марта закрывают транспортную развязку на пересечении проспекта Леся Курбаса с улицами Гната Юры и Владимира Покотило в направлении Кольцевой дороги. Сроки закрытия дороги не указываются.

Напомним, в последний раз движение на Северном мосту ограничивали 20 февраля.

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