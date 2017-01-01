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В Киеве на взятке задержали замначальника районной налоговой

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Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.
Чиновницу задержали на "горячем"
Чиновницу задержали на "горячем"
vppnr.gp.gov.ua

Силовики задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник, 12 марта.

Согласно сообщению, задержанная получила от представителя одного из физических лиц-предпринимателей пять тысяч гривен и тысячу долларов. Деньги чиновница требовала за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующей выдержки, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

 
 

Готовится сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности. Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее силовики разоблачили на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации.

 

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Теги: взятка, взятки, налоговая, задержание, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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