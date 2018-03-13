Уборка снега по-киевски: видео с трактором стало хитом

В Сети появилось видео "работы" столичных коммунальщиков, которые странным способом убирали снег.

Трактор разбрасывал снег по дороге скриншот из видео

В Сети вызвали ажиотаж видео уборки снега киевскими коммунальщиками.

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Соответствующие видео были опубликованы в Facebook в сообществе Киев Автомобильный.

На видеороликах видно, как техника коммунальщиков “не справляется“ с поставленной задачей, разбрасывая снег по проезжей части. Снегоуборочный грузовик и вовсе игнорирует наличие снега.

Уборка снега по-киевски 0:00 / 01:43

Уборка снега в Киеве 0:00 / 00:18

В комментариях люди весьма бурно оценили “работу“ столичной службы. Некоторые предлагали ввести меру наказания за подобную “уборку“.

Напомним, 7 марта в Полтавском горсовете на заседании исполкома активисты побили депутатов из-за ненадлежащей уборкой снега в городе.

Ранее, 1 марта, в Сети бурно отреагировали на бездействия действия столичной власти касательно 10-балльных пробок, которые возникли в результате сильного снегопада.