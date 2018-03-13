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Уборка снега по-киевски: видео с трактором стало хитом

Комментариев: 2
В Сети появилось видео "работы" столичных коммунальщиков, которые странным способом убирали снег.
Трактор разбрасывал снег по дороге
Трактор разбрасывал снег по дороге
скриншот из видео

В Сети вызвали ажиотаж видео уборки снега киевскими коммунальщиками. 

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Соответствующие видео были опубликованы в Facebook в сообществе Киев Автомобильный.

На видеороликах видно, как техника коммунальщиков “не справляется“ с поставленной задачей, разбрасывая снег по проезжей части. Снегоуборочный грузовик и вовсе игнорирует наличие снега.

Уборка снега по-киевски
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Уборка снега в Киеве
0:00 / 00:18

В комментариях люди весьма бурно оценили “работу“ столичной службы. Некоторые предлагали ввести меру наказания за подобную “уборку“.

Напомним, 7 марта в Полтавском горсовете на заседании исполкома активисты побили депутатов из-за ненадлежащей уборкой снега в городе.

Ранее, 1 марта, в Сети бурно отреагировали на бездействия действия столичной власти касательно 10-балльных пробок, которые возникли в результате сильного снегопада.

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Теги: снег, коммунальщики, трактор, видео
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Комментариев (2)
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Olga5505    13.03.2018, 10:27
Оценка:  0
Olga5505
Тонким слоем на дороге быстро растает. Не бросать же засоленый снег под деревья.
Коцман_Бобза    13.03.2018, 10:08
Оценка:  0
Коцман_Бобза
А новость в чем? Уже несколько лет так делают. Когда снег выпал, его отгребают к обочине, а когда тает - наоборот - от обочины.
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