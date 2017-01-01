Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Святошинском районе киевлянин зарезал иностранца

Комментариев: 0
Мужчина нанес жертве несколько ножевых ранений и оставил убитого на улице. Тело нашли прохожие.
Убийца оставил жертву на улице, тело нашли прохожие
Убийца оставил жертву на улице, тело нашли прохожие
kyiv.npu.gov.ua

В ночь на 12 марта в Святошинском районе Киева произошло кровавое убийство. 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности, убил своего товарища. Жертва оказалась иностранным гражданином. Об этом сообщает сайт национальной полиции.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили прохожие.

Задержан подозреваемый в убийстве. Оказалось, что киевлянин был ранее судим. По его словам, жертва преступления пришел к нему и предложил выпить.

 

Предложение выпить вместе стало для иностранца роковым
Предложение выпить вместе стало для иностранца роковым
kyiv.npu.gov.ua

 

Читай также: Россиянин зарезал приятеля который назвал его геем

В состоянии алкогольного опьянения, между мужчинами возник конфликт, и двое вышли на улицу  выяснять отношения. Затем они подрались, и во время драки задержанный несколько раз ударил оппонента ножом.

Увидев, к чему привели его действия, убийца поспешил скрыться.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 – умышленное убийство. Задержанный сядет в тюрьму на срок до 15 лет.

Киевлянин зарезал иностранца
0:00 / 04:22

Напомним, 19 ноября в киевском хостеле иностранец зарезал мужчину, после чего попытался бежать в Россию. 

 

Поделись:
Теги: Киев, криминал, убийство, Святошинский район
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь