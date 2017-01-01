В Святошинском районе киевлянин зарезал иностранца

Мужчина нанес жертве несколько ножевых ранений и оставил убитого на улице. Тело нашли прохожие.

В ночь на 12 марта в Святошинском районе Киева произошло кровавое убийство. 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности, убил своего товарища. Жертва оказалась иностранным гражданином. Об этом сообщает сайт национальной полиции.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили прохожие.

Задержан подозреваемый в убийстве. Оказалось, что киевлянин был ранее судим. По его словам, жертва преступления пришел к нему и предложил выпить.

Предложение выпить вместе стало для иностранца роковым kyiv.npu.gov.ua

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В состоянии алкогольного опьянения, между мужчинами возник конфликт, и двое вышли на улицу выяснять отношения. Затем они подрались, и во время драки задержанный несколько раз ударил оппонента ножом.

Увидев, к чему привели его действия, убийца поспешил скрыться.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 – умышленное убийство. Задержанный сядет в тюрьму на срок до 15 лет.

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Напомним, 19 ноября в киевском хостеле иностранец зарезал мужчину, после чего попытался бежать в Россию.