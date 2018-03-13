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Бесплатный автобус в Бровары отменили из-за команды "сверху"

Комментариев: 4
Несмотря на договор, Киевпастранс не выпустил на рейс автобус Бровары-Киев, утверждают организаторы проекта.
Авторы проекта направили письмо в КП
Авторы проекта направили письмо в КП
facebook.com/Громадський-автобус

КП Киевпастранс отказался выпускать на рейс бесплатный общественный автобус Бровары-Киев несмотря на договор. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщили авторы проекта Общественный автобус.

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“Плохие новости, после удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от Киевпасстранса, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол получили звонки сверху“, - говорится в сообщении.

При этом авторы проекта заявляет, что собрали пожертвований на 11 тысяч гривен и не понимают, почему у граждан отбирают автобус, оплаченный самими гражданами.

facebook.com/Громадський-автобус

Авторы проекта заявили о намерении направить письмо по поводу невыполнения договора и надеются восстановить курсирование автобуса. 

Также авторы надеются получить официальные комментарии по данному поводу от исполняющего обязанности директора Автобусного парка №2 Поварского Анатолия.

Напомним, 12 марта был запущен бесплатный автобус Бровары-Киев благодаря экспериментальному социальному проекту Общественный автобус. 

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Теги: Киевпастранс, автобус, Киев-Бровары, Гражданский автобус
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Комментариев (4)
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Серго-1    13.03.2018, 14:15
Оценка:  +1
Серго-1
И чё тут не понятно? Платные маршрутчики на лапу КП отслюнявили, чтобы бабло у них не убегало из под ног...вот и всё проблема
ПейС_ДУК    13.03.2018, 13:25
Оценка:  -1
ПейС_ДУК
чё так?
Coюзник    13.03.2018, 13:08
Оценка:  +1
Coюзник
Кто-то из депутатов позаботился об избирателях ...
maruk55    13.03.2018, 13:01
Оценка:  +1
maruk55
не выгодно
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