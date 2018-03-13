Бесплатный автобус в Бровары отменили из-за команды "сверху"
КП Киевпастранс отказался выпускать на рейс бесплатный общественный автобус Бровары-Киев несмотря на договор.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили авторы проекта Общественный автобус.
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“Плохие новости, после удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от Киевпасстранса, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол получили звонки сверху“, - говорится в сообщении.
При этом авторы проекта заявляет, что собрали пожертвований на 11 тысяч гривен и не понимают, почему у граждан отбирают автобус, оплаченный самими гражданами.
Авторы проекта заявили о намерении направить письмо по поводу невыполнения договора и надеются восстановить курсирование автобуса.
Также авторы надеются получить официальные комментарии по данному поводу от исполняющего обязанности директора Автобусного парка №2 Поварского Анатолия.
Напомним, 12 марта был запущен бесплатный автобус Бровары-Киев благодаря экспериментальному социальному проекту Общественный автобус.