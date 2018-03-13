В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину
В Подольском районе Киева в продуктовом супермаркете покупатель устроил стрельбу. В результате инцидента одна женщина получила огнестрельное ранение.
Об этом сообщил пресс-отдел столичной полиции.
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“Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо“, - говорится в сообщении.
Пострадавшую женщину госпитализировали с травмой.
Стрелка задержали правоохранители, а пистолет, из которого он стрелял, изъяли. Инцидент предварительно квалифицировали по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Напомним, 7 марта в Одессе возле автовокзала Привоз сотрудники полиции со стрельбой задержали троих воров-барсеточников, уроженцев одного из постсоветских государств.