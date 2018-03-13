Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину

Комментариев: 3
Конфликт произошел из-за ссоры с кассиром.
Стрелявший мужчина задержан за хулиганство
Стрелявший мужчина задержан за хулиганство
kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе Киева в продуктовом супермаркете покупатель устроил стрельбу. В результате инцидента одна женщина получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщил пресс-отдел столичной полиции.

Читай также: Стрельба в Киеве из гранатомета: полиция открыла дело

“Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо“, - говорится в сообщении.

Группа мужчин повздорила с кассиром
Группа мужчин повздорила с кассиром
kyiv.npu.gov.ua

Охранник магазина вмешался в конфликт
Охранник магазина вмешался в конфликт
kyiv.npu.gov.ua

Пострадавшую женщину госпитализировали с травмой.

Стрелка задержали правоохранители, а пистолет, из которого он стрелял, изъяли. Инцидент предварительно квалифицировали по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Пострадавшая женщина была случайной прохожей
Пострадавшая женщина была случайной прохожей
kyiv.npu.gov.ua

Стрелок выбросил свой пистолет на улице
Стрелок выбросил свой пистолет на улице
kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 7 марта в Одессе возле автовокзала Привоз сотрудники полиции со стрельбой задержали троих воров-барсеточников, уроженцев одного из постсоветских государств. 

Поделись:
Теги: пистолет, стрельба, магазин, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
sir1965    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +1
sir1965
Страна дебилов и дегенератов.
and5805    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +7
and5805
Стрельба это хулиганство???? охренеть!
sir1965    13.03.2018, 16:49
Оценка:  -1
sir1965
Страна дебилов и дегенератов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь