Конфликт произошел из-за ссоры с кассиром.

В Подольском районе Киева в продуктовом супермаркете покупатель устроил стрельбу. В результате инцидента одна женщина получила огнестрельное ранение.

Об этом сообщил пресс-отдел столичной полиции.

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“Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо“, - говорится в сообщении.

Группа мужчин повздорила с кассиром kyiv.npu.gov.ua

Охранник магазина вмешался в конфликт kyiv.npu.gov.ua

Пострадавшую женщину госпитализировали с травмой.

Стрелка задержали правоохранители, а пистолет, из которого он стрелял, изъяли. Инцидент предварительно квалифицировали по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Пострадавшая женщина была случайной прохожей kyiv.npu.gov.ua

Стрелок выбросил свой пистолет на улице kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 7 марта в Одессе возле автовокзала Привоз сотрудники полиции со стрельбой задержали троих воров-барсеточников, уроженцев одного из постсоветских государств.