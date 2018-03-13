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В Киеве среди металлолома нашли тело младенца

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На месте страшной находки работает полиция и оперативно-следственная группа.
Обстоятельства гибели малыша выясняются
Обстоятельства гибели малыша выясняются
kiev.informator.ua

На металлобазе в Соломенском районе обнаружено тело мертвого младенца. Ребенок оказался в грузовом автомобиле с отработанным железом, передает Эспресо.

Отмечается, что инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом. Во время разгрузки было обнаружено бездыханное тело новорожденного.

На место прибыли скорая помощь, полиция и оперативно-следственная группа
На место прибыли скорая помощь, полиция и оперативно-следственная группа
kiev.informator.ua

На место выехала полиция и следственно-оперативная группа, для выяснения обстоятельств гибели ребенка и того, как он оказался среди металлолома.

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Напомним, 6 февраля в Житомирской области в колодце нашли тело младенца. Ребенок пролежал в колодце около 4-6 месяцев. 

 

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Теги: Киев, смерть ребенка, Соломенский район
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